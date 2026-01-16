Garlasco l' ira della famiglia Poggi | Vogliono riabilitare Alberto Stasi mettendo noi alla gogna La perizia | Chiara vide i porno sul suo pc

La famiglia Poggi esprime preoccupazione riguardo alle recenti indagini sulla morte di Chiara, evidenziando come si voglia riabilitare Alberto Stasi e mettere in discussione la memoria della vittima. La perizia informatica ha rivelato che Chiara aveva accesso al suo computer la sera prima del tragico evento, confermando alcune delle ipotesi investigative. La vicenda resta complessa e al centro di un acceso dibattito pubblico.

La difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca». Lo rendono noto in una nota i legali della famiglia, gli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni. «Qualora la Procura di Pavia lo riterrà opportuno, questo dato - aggiungono i legali - potrà essere verificato anche in contraddittorio mediante apposito incidente probatorio».

