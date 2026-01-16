Nelle recenti indagini sul caso Poggi, i legali della famiglia hanno rilasciato nuovi elementi emersi da un’analisi informatica. In particolare, si segnala che Chiara Poggi avrebbe consultato contenuti compromettenti sul computer di Alberto Stasi la sera prima del tragico evento. Questa scoperta potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle indagini, offrendo nuovi spunti per comprendere meglio le dinamiche di quella notte.

La difesa della famiglia di Chiara Poggi ha fatto «un ulteriore approfondimento informatico, dal quale è emerso che la sera prima di essere uccisa, Chiara aveva fatto accesso proprio alla cartella del pc di Alberto Stasi in cui erano stati catalogati - per genere - i numerosi file pornografici già esaminati all'epoca». Lo rendono noto in una nota i legali della famiglia, gli avvocati Francesco Compagna e Gian Luigi Tizzoni. «Qualora la Procura di Pavia lo riterrà opportuno, questo dato - aggiungono i legali - potrà essere verificato anche in contraddittorio mediante apposito incidente probatorio». 🔗 Leggi su Leggo.it

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tutto

