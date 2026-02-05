Lorena Wiebes ha dominato la prima tappa del UAE Tour femminile 2026. La ciclista olandese ha preso il comando fin dall’inizio e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, lasciando le avversarie indietro. La corsa è stata subito intensa, con un ritmo elevato e molte azioni di contatto. La vittoria di Wiebes apre ufficialmente la corsa, che promette di essere ancora molto combattuta.

Il UAE Tour femminile si presenta con una partenza adatta a chi cerca velocità e determinazione, offrendo una prima tappa destinata a delineare chi si presenterà con maggiori italiano in medesima classifica. La frazione inaugurale, con arrivo pianificato a Madinat Zayed, ha privilegiato lo sprint e ha messo in luce una favorita che ha imposto il proprio passo fin dalle battute iniziali, vestendo subito la maglia di leader della generale. L'azione in semifinale ha rimarcato la dinamica di una manifestazione chiamata a offrire spettacolo e continuità competitiva su terreno desertico. Lo sprint della prima tappa è stato risolto senza sorprese dall'Lorena Wiebes, atleta di punta della SD Worx – Protime, che ha dominato lo sprint finale e raccolto la vittoria di tappa.

© Mondosport24.com - Lorena Wiebes domina la prima tappa del UAE Tour femminile 2026

Approfondimenti su Lorena Wiebes

Oggi è partito ufficialmente l’UAE Tour femminile 2026 negli Emirati Arabi.

