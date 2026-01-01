Mathieu van der Poel tiene a debutto la nuova squadra | cosa cambia per il 2026
Nel 2026, Mathieu van der Poel affronterà una nuova stagione con la sua squadra, segnando un cambiamento importante nel suo percorso professionale. Questa novità comporta alcune variazioni nelle dinamiche di squadra e nelle strategie di gara, che influenzeranno le sue performance nelle competizioni di ciclocross e su strada. In attesa del debutto al GP Sven Nys, il ciclista si prepara a confrontarsi con un nuovo contesto, mantenendo alta l’attenzione sul suo percorso sportivo.
Mathieu van der Poel partirà con tutti i favori del pronostico al GP Sven Nys, tappa dell’X20 Trofee, uno dei circuiti di riferimento del ciclocross internazionale. Il sette volte Campione del Mondo andrà a caccia della vittoria in quel di Baal (Belgio), desideroso di prolungare la propria striscia di successi nel corso di questa stagione: sei affermazioni di fila tra il 14 e il 29 dicembre (quattro in Coppa del Mondo tra Namur, Anversa, Koksijde, Gavere; due nell’X20 Trofee tra Hofstade e Azencross). Ci sarà un’interessante novità per il fuoriclasse olandese in occasione di questo appuntamento in Belgio: correrà sempre con la maglia iridata, ma la squadra per cui milita avrà un nome diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. 🔗 Leggi su Oasport.it
