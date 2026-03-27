Samsung ha annunciato i nuovi modelli di fascia media Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G. Sono stati comunicati dettagli su specifiche tecniche, data di uscita e prezzi di vendita. La presentazione ufficiale si è svolta recentemente, e le aziende di distribuzione hanno già avviato le procedure di commercializzazione. I dispositivi sono disponibili in diversi mercati a partire dalle prossime settimane.

Samsung Electronics ha presentato i nuovi smartphone di fascia media Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G. Di seguito novità, disponibilità e prezzi. Samsung porta anche nella fascia media avanzate funzioni di intelligenza artificiale incluse nell’interfaccia utente One Ui 8.5: Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G promettono immagini più luminose e definite grazie a un hardware fotografico aggiornato e a un migliorato processore di segnale d’immagine. I dispositivi sono dotati di un sistema a tripla fotocamera, guidato da un sensore principale da 50 MP. La funzione Nightography migliorata, cattura foto e video chiari e realistici anche in condizioni di scarsa illuminazione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Galaxy A57 e Galaxy A37: i nuovi smartphone di fascia media di Samsung

Articoli correlati

Leggi anche: Samsung lancia Galaxy A57 e A37: prezzi, specifiche e prestazioni dei nuovi smartphone di fascia media

Prezzi samsung galaxy a37 e a57 in aumento: telefoni di fascia media sotto i riflettoril’attesa per i nuovi mid-range di samsung si concentra sui modelli a37 e a57, con stime di prezzo superiori rispetto ai predecessori.

Samsung A37 e A57, ecco i nuovi smartphone mediogamma #fastwebplus #smartphone #samsung

Contenuti utili per approfondire Galaxy A57 e Galaxy A37 i nuovi...

Temi più discussi: Samsung presenta Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, con funzionalità di livello professionale a un prezzo incredibile; SAMSUNG GALAXY A57 e A37 Anteprima, Specifiche e Prezzi; Samsung va all'assalto della fascia media con due smartphone: stessa estetica ma hardware diverso; Samsung presenta i nuovi Galaxy A57 e A37: tutte le caratteristiche.

Samsung presenta Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, la democratizzazione dell’AISamsung ha svelato i nuovi Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, due dispositivi che segnano un punto di svolta per la serie A portando le innovazioni più recenti a un pubblico sempre più vasto. Al centro di ... macitynet.it

Rinnovata la serie Galaxy A con i Samsung Galaxy A57 5G e A37 5GSamsung Electronics ha presentato Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, gli ultimi dispositivi della serie Galaxy A. Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G vantano miglioramenti nelle prestazioni, nella fotocamera, n ... macitynet.it

Vodafone: nuovi Samsung Galaxy A37 5G e A57 5G, cambiano i prezzi per alcuni Oppo - facebook.com facebook

Vodafone: nuovi Samsung Galaxy A37 5G e A57 5G, cambiano i prezzi per alcuni Oppo x.com