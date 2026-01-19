Tensioni tra Usa e Ue sulla Groenlandia | alleati divisi e minaccia di dazi

Le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea si stanno intensificando, in particolare riguardo alla Groenlandia. Mentre alleati sulla carta, le divergenze crescono nei fatti, creando una situazione di fragilità nei rapporti transatlantici. Oltre alle differenze sulle questioni di politica internazionale, emergono anche rischi di misure economiche come l’imposizione di dazi. Questa situazione evidenzia le sfide di un'alleanza che, pur fondamentale, mostra segni di disallineamento.

Alleati sulla carta, ma sempre meno allineati nei fatti. Se sulla guerra in Ucraina emergono già differenze di vedute, è sulla Groenlandia che il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea si sta facendo ancora più teso. L'isola, territorio autonomo legato alla Danimarca, è diventata il nuovo terreno di scontro geopolitico: Donald Trump rilancia l'idea di un controllo americano, l'Europa reagisce, e dagli Stati Uniti arriva la risposta più temuta, la minaccia di nuovi dazi. Nel mezzo si muove anche l'Italia, con Giorgia Meloni che per la prima volta parla apertamente di errore da parte di Trump, salvo poi ridimensionare i toni parlando di semplici "incomprensioni" tra alleati.

L'Unione Europea sta considerando un pacchetto di dazi del valore di 93 miliardi di euro come risposta alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alle eventuali interferenze sulla Groenlandia. Questa misura mira a tutelare gli interessi europei e a rafforzare la posizione comunitaria nelle relazioni internazionali. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, nel contesto di un dialogo sempre più complesso tra Ue e Stati Uniti.

Bruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. L’intesa, stipulata con l’obiettivo di evitare ritorsioni commerciali, potrebbe essere rimandata per rispondere alle tensioni in corso. La decisione riflette l’attenzione dell’Unione Europea nel gestire relazioni complesse con gli Stati Uniti, mantenendo un equilibrio tra interessi economici e strategie diplomatiche.

