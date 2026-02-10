Futuro nazionale il partito di Vannacci prende corpo | la squadra del generale

Roberto Vannacci ufficializza la nascita di un nuovo partito, chiamato

(Adnkronos) – Prende corpo la struttura del partito di Roberto Vannacci. Carte alla mano, sono 4 i 'soci fondatori', ovvero i firmatari dell'atto costitutivo di 'Futuro nazionale', che si sono presentati davanti al notaio Marzio Villari a Querceta in provincia di Lucca per formalizzare la nascita della nuova formazione politica dell'ex capo della Folgore. Secondo lo. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Futuro nazionale

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega di Matteo Salvini e ha annunciato la creazione di un nuovo partito, “Futuro Nazionale”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

IL PARTITO DI VANNACCI E LA RIVOLTA DEL CARROCCIO VENETO: «VA ESPULSO» | 28/01/2026

Ultime notizie su Futuro nazionale

Argomenti discussi: Futuro Nazionale, cosa sappiamo sul nuovo partito di Roberto Vannacci; Futuro Nazionale, il partito di Vannacci è nato: il presidente e i membri; Il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci: La mia destra non è moderata. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto; Vannacci, il partito si chiamerà Futuro nazionale. Obiettivo patto con CasaPound per una cosa nera.

Futuro nazionale, il partito di Vannacci prende corpo: la squadra del generalePrende corpo la struttura del partito di Roberto Vannacci. Carte alla mano, sono 4 i 'soci fondatori', ovvero i firmatari dell'atto costitutivo di ' Futuro nazionale ', che si sono presentati davanti ... adnkronos.com

FUTURO VANNACCI È nato Futuro Nazionale, Vannacci ufficializza il partito: Registrato lo statutoAlla fine il passo è stato compiuto. Futuro Nazionale è ufficialmente nato. A certificarlo è Roberto Vannacci, che sabato 7 febbraio, a margine di un incontro pubblico a Chiavari, ha annunciato la r ... statoquotidiano.it

#intanto Ecco come andrebbe se si votasse oggi. Il debutto di Futuro Nazionale del Generale Vannacci, e il calo di Fratelli d’Italia dell'1,2% - facebook.com facebook

Chi è Annamaria Frigo, responsabile nazionale del tesseramento di Futuro Nazionale x.com