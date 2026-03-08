Incontro a Confindustria Catania sul randagismo nella Zona Industriale
Domani alle 10.30, presso la sede di Confindustria Catania in viale V., si terrà un incontro dedicato al problema dei cani randagi nella Zona Industriale. Alla riunione parteciperanno rappresentanti di enti pubblici e associazioni di settore per discutere delle iniziative in atto e delle future strategie per affrontare la questione. L’appuntamento mira a favorire un confronto diretto tra le parti coinvolte.
Confronto con gli enti competenti. Domani, 9 marzo alle ore 10.30, presso la sede di Confindustria Catania (viale V. Veneto, 109), si svolgerà un incontro dedicato al fenomeno del randagismo nella Zona Industriale. Sebbene non rappresenti la criticità principale dell'area, questo problema continua a essere una minaccia per la sicurezza dei lavoratori e per la circolazione stradale. Presenze istituzionali e aziendali. All'iniziativa prenderanno parte figure chiave del territorio, tra cui: Diego Peruga, Comandante della Polizia Municipale;. Lara Riguccio, responsabile della Direzione Politiche Ambientali del Comune di Catania;
