Furto e inseguimento a Villaricca | tre arresti

Ieri sera a Villaricca, tre persone sono state arrestate dopo un inseguimento in strada. L’episodio è avvenuto durante un tentativo di furto, che ha portato alla fuga dei sospettati e al loro successivo fermo da parte delle forze dell’ordine. La polizia ha intercettato i soggetti e li ha bloccati in un breve inseguimento che si è concluso con gli arresti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un inseguimento a tutta velocità si è concluso con tre arresti ieri sera a Villaricca. Poco dopo l’inizio del turno, una pattuglia dei carabinieri di Giugliano ha ricevuto un allarme dalla centrale: tre persone in fuga a bordo di una Fiat 500 rubata, dirette verso Villaricca. Immediatamente, i carabinieri si sono messi sulle tracce dei fuggitivi, che erano già seguiti da una pattuglia civetta che li aveva visti rubare l’auto poco prima a Marano. L’inseguimento si è svolto lungo corso Europa, con i malviventi che cercavano di scappare in ogni direzione. Il conducente dell’auto rubata ha perso il controllo e si è schiantato contro il marciapiede. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto e inseguimento a Villaricca: tre arresti Articoli correlati Furto al supermercato, scatta l’inseguimento: tre arrestiScoperti da un cliente mentre nascondevano la merce, tre uomini già noti alle forze dell’ordine hanno tentato la fuga all’esterno del punto vendita,... Roma: furto in appartamento, due arresti dopo inseguimentoDue uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di fuggire dopo aver messo a segno un furto all’interno dell’appartamento di un’anziana vedova di 91... Contenuti e approfondimenti su Furto e inseguimento a Villaricca tre... Temi più discussi: Inseguimento da film sulla tangenziale di Bari: la polizia intercetta ladri in fuga; In fuga contromano tra Piazza Bologna e San Lorenzo: agenti feriti dopo il maxi furto; Furto in casa e inseguimento folle, refurtiva recuperata; Furto da Terranova, inseguimento a cavallo per le strade del centro: un arresto. Furto a Matelica, inseguimento fino all'Umbria. Poi l'incidenteUn lungo inseguimento, dalle Marche all'Umbria, terminato con un incidente. Tutto è cominciato quando i carabinieri di Camerino si sono messi ieri sera sulle tracce di tre malviventi che avevano da po ... rainews.it Finto diplomatico ruba auto da 40.000 euro, inseguimento da film e schianto in autostrada a ChietiUn cittadino straniero di 59 anni è stato arrestato per furto d’auto da 40.000 euro a Chieti: si era finto diplomatico per rubare una vettura. virgilio.it Licenziato per non aver sventato un finto furto: la storia di Fabio È legittimo licenziare i dipendenti messi alla prova con il test del carrello Mi Manda Rai Tre in diretta sabato e domenica alle 08.05 su Rai3 facebook SERIE A, INTER-ATALANTA 1-1 (86'): SCANDALO ASSURDO A SAN SIRO. RIGORE PAZZESCO NEGATO A FRATTESI. SIAMO AL FURTO TOTALE x.com