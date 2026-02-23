Cacciatori di frodo uccidono un leone ma il DNA li inchioda | è la prima volta nella storia Condannati
Un gruppo di cacciatori di frodo ha ucciso un leone maschio, e il loro DNA ha portato alla loro identificazione. La scoperta rappresenta un record, poiché per la prima volta in assoluto le prove genetiche hanno permesso di catturare i responsabili. Gli investigatori avevano trovato tracce di sangue e peli, che hanno collegato direttamente i bracconieri all’omicidio. La sentenza definitiva segna un passo importante nella lotta contro il crimine ambientale.
Un gruppo di bracconieri responsabile dell'uccisione di un leone maschio è stato condannato al carcere grazie all'analisi del DNA. È la prima volta nella storia che le analisi forensi su un singolo leone portano a una sentenza di questo tipo. Per le organizzazioni che si occupano di fauna selvatica è una svolta a tutela dei grandi felini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
