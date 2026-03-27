Si è conclusa con un’assoluzione la vicenda giudiziaria relativa al presunto furto di materiali dal cantiere delle case popolari di via Casacelle a Giugliano. La procura aveva aperto un procedimento contro un uomo coinvolto nel caso, ma il tribunale ha stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La vicenda si è risolta quindi senza imputati condannati.

Si chiude con un’assoluzione il caso relativo al presunto furto di materiale dal cantiere delle case popolari di via Casacelle. Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto Teodoro Cannella, noto come “’o brutto”, classe 1970 e residente a Giugliano, al termine di un processo celebrato con rito ordinario. Durante le indagini, i militari avevano convocato il proprietario del materiale e alcuni operai impegnati nei lavori. Questi ultimi avevano riconosciuto sia i mezzi che i pannelli in alluminio colorato, successivamente utilizzati per le facciate degli edifici popolari. Teodoro Cannella è stato difeso dall’avvocato Luigi Poziello, del Foro di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furto al cantiere di via Casacelle a Giugliano: assolto Teodoro “’O brutto”

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