Nella giornata di oggi è stata emessa una sentenza di assoluzione per Teodoro Cannella, conosciuto come “'o brutto”, giuglianese nato nel 1970. Era stato accusato di un reato legato al possesso di un camion Nissan, una macchina operatrice e circa 120130 metri quadrati di alluminio destinato al rivestimento di facciata, rinvenuti presso la sua abitazione durante un controllo.

Teodoro Cannella, alias “'o brutto”, giuglianese classe 1970, era stato denunciato e poi processato perché presso la sua abitazione erano stati rinvenuti un camion, marca Nissan, una macchina operatrice, “muletto”, oltre che circa 120130 metri quadrati di alluminio di rivestimento per facciata di vari colori, che erano stati sottratti dal cantiere dei fabbricati pesanti di via Casacelle, a Giugliano. Processato con il rito ordinario, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è stato assolto dal Tribunale di Napoli Nord. L’operazione fu svolta dai Carabinieri di Giugliano, che su iniziativa, sottoposero a perquisizione l’abitazione di Cannella, trovando il materiale trafugato nel cantiere delle “stecche” di via Casacelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Assolto Teodoro “'o brutto”: la sentenza a sorpresa

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