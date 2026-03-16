Giugliano lavori in via Casacelle | polemica tra Pd e Fratelli d’Italia

A Giugliano, i lavori in via Casacelle hanno suscitato polemiche tra il Pd e Fratelli d’Italia, dopo che durante gli interventi stradali sono stati rimossi tratti della pavimentazione storica in sanpietrini e sostituiti con asfalto temporaneo. La questione ha attirato l’attenzione dei cittadini e delle forze politiche locali, che si sono confrontate sulla gestione dei lavori e sulla tutela del patrimonio urbano.

A sollevare il caso è il consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Iovinella che, insieme ai colleghi Pasquale Ascione e Mena Lanzaro, ha presentato una segnalazione alla Città Metropolitana chiedendo un sopralluogo e il ripristino della pavimentazione originaria. Secondo l’opposizione, l’intervento rischierebbe di alterare l’aspetto storico della strada. Dopo le segnalazioni, spiegano i consiglieri di minoranza, dalla Città Metropolitana sarebbe arrivata la rassicurazione che l’asfalto è solo provvisorio e che, al termine dei lavori, i sanpietrini saranno riposizionati ma per Iovinella è necessario vigilare dato che “abbiamo già visto sostituire intere fasce di lastre di porfido con semplice asfalto” dice. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, lavori in via Casacelle: polemica tra Pd e Fratelli d’Italia Articoli correlati Leggi anche: Sondaggi politici, guadagnano Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia ma aumenta il distacco tra Meloni e Schlein Leggi anche: Futuro dello stabilimento Beko. Duello tra Pd e Fratelli d’Italia Tutti gli aggiornamenti su Giugliano lavori in via Casacelle... Temi più discussi: Giugliano, Licola Mare cambia volto: via ai lavori con fondi Pnrr; Giugliano, al via la rigenerazione di Piazza Cristoforo Colombo: partono i lavori a Licola mare; Casamicciola, al via i lavori al campo sportivo; Aci Catena. Al via i lavori di recupero del campanile della chiesa di Santa Lucia. Giugliano, Licola Mare cambia volto: via ai lavori con fondi PnrrSono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Cristoforo Colombo, a Licola Mare, uno degli interventi inseriti nel PNRR e destinato a cambiare il volto di una delle aree ... ilmattino.it Al via i lavori in piazza Cristoforo Colombo a Licola, la fascia costiera riavrà il suo sbocco sul mareRinasce piazza Cristoforo Colombo a Licola. L'intervento è stato finanziato con fondi del PNRR e inserito nel più ampio piano di rilancio della fascia costiera di Giugliano. Questa mattina il sindaco ... internapoli.it Trionfo a Giugliano: l’ASD Polisportiva Taekwondo Salerno domina il “VII Trofeo DICEARCHIA” - facebook.com facebook Roma Women, #Giugliano: "Il pari con l'Inter Abbiamo trovato un'ottima #Runarsdottir" x.com