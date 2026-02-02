Piombino guida l' auto con un tasso alcolico due volte il limite consentito e resta coinvolto in un incidente | denunciato

Piombino, un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver causato un incidente in piena notte. La sua auto aveva un tasso di alcol nel sangue doppio rispetto al limite consentito. L’uomo, originario dell’Est Europa, è stato fermato e denunciato sul posto. Nessuna informazione su eventuali feriti.

I carabinieri di Piombino hanno denunciato un 50enne originario dell'est Europa rimasto coinvolto in un incidente stradale in piena notte. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri lo scontro tra l'auto guidata dall'uomo e un'altra vettura è avvenuto in viale Unità d'Italia. Intervenuti sul posto, i militari dell'Arma hanno accertato che il 50enne si era messo al volante con un tasso alcolemico due volte il limite consentivo motivo per il quale oltre al deferimento all'autorità giudiziaria è scattato anche il ritiro della patente.

