Notte da bollino rosso in Valtiberina Un frontale e un ciclista in un fosso Due feriti estratti dalle lamiere

Nella notte tra venerdì e sabato, sulla strada in Valtiberina, si è verificato un incidente frontale che ha coinvolto un'auto e un ciclista. L'impatto ha causato il ribaltamento del veicolo e il ciclista è finito in un fosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno estratto due persone dalle lamiere.

di Claudio Roselli Notte di lavoro per soccorritori, vigili del fuoco e forze dell'ordine, quella fra venerdì e ieri sulle strade della Valtiberina. Sei feriti in uno scontro frontale sulla statale 73 Senese Aretina, ma alla fine la persona che versa in condizioni più serie è quella del secondo incidente, avvenuto a nord di Sansepolcro. Seguendo l'ordine cronologico, alle 23.30 - nel curvone in cima alla località di Valdegatti, vicino a San Leo di Anghiari – si è verificato un violento frontale fra una Chrysler 300 diretta verso Sansepolcro e una Citroen C3 che procedeva nell'opposto senso di marcia; la peggio è toccata al 52enne di Città di...