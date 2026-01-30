Scontro frontale tra due auto a Bari | 30enne muore sul posto il corpo era incastrato nelle lamiere

Un incidente frontale sulla provinciale 156 tra Bitonto e l’aeroporto di Bari ha causato la morte di Giuseppe Vero, un 30enne rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. L’altro conducente, un 24enne, è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo per il 30enne non c’era più nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rimozione e rilievi.

Incidente mortale sulla provinciale 156 tra Bitonto e l'aeroporto di Bari: morto il 30enne Giuseppe Vero, grave il 24enne alla guida dell'altra auto.

