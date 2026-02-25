Schianto frontale tre persone finiscono in ospedale

L'incidente si è verificato oggi 25 febbraio attorno alle 15 in via Bassa Seconda a Campodarsego. Coinvolte una Punto e una Tiguan. L'utilitaria ha finito la sua corsa fuori controllo ribaltata nel fossato Ennesimo incidente stradale oggi 25 febbraio lungo le strade della provincia di Padova. Questa volta l'impatto frontale laterale è avvenuto a Campodarsego in via Bassa Seconda. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale della Federazione si sono scontrate una Fiat Punto con a bordo un uomo alla guida e una donna seduta nel posto del passeggero e una Volkswagen Tiguan con al volante una donna. L'impatto ha provocato importanti disagi alla viabilità che si sono protratti per circa un'ora. La conducente della Tiguan stava uscendo da una proprietà privata quando è sopraggiunta la Punto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

