Frattesi Juve si complica la pista? Un club irrompe sul centrocampista Le ultimissime sul futuro del giocatore dell’Inter

Recenti indiscrezioni suggeriscono che il trasferimento di Frattesi alla Juventus potrebbe incontrare ostacoli. Oltre ai bianconeri, anche il Bournemouth si è mostrato interessato al centrocampista dell’Inter, compiendo un sondaggio di mercato. La situazione del giocatore resta quindi in evoluzione, con diverse opzioni sul tavolo. Seguiranno aggiornamenti sulle eventuali mosse dei club e sul futuro di Frattesi.

Frattesi Juve, il centrocampista non piace solamente ai bianconeri. Anche il Bournemouth ha fatto un sondaggio per il giocatore. Il mercato di riparazione di gennaio 2026 sta entrando nella sua fase più calda, scatenando un vero e proprio derby d’Italia fuori dal campo. Al centro delle cronache c’è il futuro della mezzala nerazzurra, con l’ipotesi Frattesi alla Juve che inizia a farsi strada come una clamorosa suggestione di fine sessione, nonostante le forti sirene provenienti dall’estero. Attualmente, il calciomercato dell’Inter deve fare i conti con le lusinghe della Premier League. La disponibilità economica dei club inglesi rappresenta una minaccia costante per le big di Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Galatasaray-Frattesi situazione ferma. La Juventus resta in corsa - Matteo Moretto, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Davide Frattesi che resta un nome in orbita Juventus: "Un nome che continua a restare in orbita Juventus, è quello ... tuttojuve.com