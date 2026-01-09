Frattesi Juventus | spunta un nuovo club sulle tracce del centrocampista! Contatti avviati con l’Inter ultimissime

Sul fronte mercato, emergono nuove voci riguardanti il trasferimento di Frattesi. La Juventus avrebbe avviato contatti con l’Inter e con un club inglese, per valutare un eventuale trasferimento del centrocampista, attualmente valutato circa 35 milioni di euro. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero definire il futuro del giocatore nelle prossime settimane.

Frattesi Juventus, nuovi contatti con il club inglese per il centrocampista nerazzurro valutato 35 milioni. Il calciomercato internazionale torna a bussare con prepotenza alle porte della Milano nerazzurra, riaccendendo una pista che sembrava essersi raffreddata ma che ora minaccia di infiammarsi. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un significativo e deciso ritorno di fiamma che potrebbe cambiare gli equilibri della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Di Marzio, il Nottingham Forest, club storico della Premier League alla ricerca di rinforzi di spessore, ha riattivato i canali di comunicazione con la dirigenza dell' Inter per sondare nuovamente il terreno per Davide Frattesi.

