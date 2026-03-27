Il congresso provinciale di Fratelli d’Italia ad Arezzo si svolgerà sabato 28 marzo, con inizio alle 9.30, presso l'Hotel Minerva. L'evento segna la conclusione del commissariamento che ha interessato il partito nella zona. La riunione si concentrerà sulla discussione delle strategie politiche e sulla definizione dei nuovi organi provinciali.

Si terrà sabato 28 marzo, a partire dalle ore 9.30 presso l'Hotel Minerva, il congresso provinciale di Fratelli d’Italia di Arezzo.Un appuntamento che segna la conclusione della fase di commissariamento guidata dalla senatrice Simona Petrucci e che porterà all’elezione del nuovo coordinatore provinciale.“Il congresso - afferma la senatrice Simona Petrucci - rappresenta un momento di grande importanza per Fratelli d’Italia in provincia di Arezzo. In più di un anno di lavoro, il partito si è dimostrato vivo e in costante crescita. Lo dimostra in modo concreto l’aumento di oltre il 50% dei tesserati nel 2025 rispetto all’anno precedente. Ora è arrivato il momento di guardare avanti e di iniziare a tracciare un nuovo percorso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Fratelli d’Italia, il congresso provinciale di Arezzo: si chiude il commissariamento

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