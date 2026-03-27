Fratelli di Crozza l' imitazione di Tajani | Col referendum persa la battaglia di Berlusconi mi auguro che la figlia del papà mi tenga qua
Maurizio Crozza ha interpretato Antonio Tajani, leader di Forza Italia, in un episodio satirico in cui si fa riferimento alla sconfitta nel referendum e alle conseguenze politiche per il partito. Nel monologo, l'imitatore ha fatto riferimento alla perdita del referendum come un evento che ha inciso sulla posizione di Berlusconi e ha espresso un desiderio riguardo alla permanenza di una figura femminile legata alla famiglia del leader azzurro.
Maurizio Crozza nei panni di Antonio Tajani, leader di Forza Italia, alle prese con la disfatta referendaria sulla giustizia Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza nei panni di Antonio Tajani, l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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