Nuova udienza per Sgarbi la madre di Evelina | Mi auguro che mia figlia torni ad avere con lui un rapporto

In questa nuova udienza, si valuta lo stato di salute di Sgarbi e le possibilità di ristabilire un rapporto con la madre di Evelina. La decisione del giudice di non affidare un amministratore di sostegno è un aspetto centrale nel procedimento in corso. L’esito potrebbe influenzare le future decisioni legali e familiari.

Dopo la decisione del giudice di non assegnare al noto critico d'arte un amministratore di sostegno, oggi (27 gennaio) è in corso una nuova udienza per analizzare il suo reale stato di salute. La madre di Evelina Sgarbi ha rotto il silenzio: "Chiedere un amministratore di sostegno è stata una decisione difficile".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

