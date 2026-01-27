Nuova udienza per Sgarbi la madre di Evelina | Mi auguro che mia figlia torni ad avere con lui un rapporto
In questa nuova udienza, si valuta lo stato di salute di Sgarbi e le possibilità di ristabilire un rapporto con la madre di Evelina. La decisione del giudice di non affidare un amministratore di sostegno è un aspetto centrale nel procedimento in corso. L’esito potrebbe influenzare le future decisioni legali e familiari.
Dopo la decisione del giudice di non assegnare al noto critico d'arte un amministratore di sostegno, oggi (27 gennaio) è in corso una nuova udienza per analizzare il suo reale stato di salute. La madre di Evelina Sgarbi ha rotto il silenzio: "Chiedere un amministratore di sostegno è stata una decisione difficile".🔗 Leggi su Fanpage.it
Vittorio Sgarbi provato e affaticato da Vespa: "Mia figlia Evelina? Capisco ciò che ha fatto, ma è fuori misura"
Vittorio Sgarbi a Domenica In, l'avvocato della figlia Evelina: "Ripugnante. Intervista registrata, lui non è autonomo"
