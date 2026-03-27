Fratelli di Crozza le conclusioni di Tajani dopo il Referendum

Durante un intervento televisivo, un attore ha interpretato un politico noto per commentare le recenti decisioni sul referendum. Alla fine dell'esibizione, sono state condivise alcune dichiarazioni attribuite al personaggio, che ha espresso le proprie opinioni sulla consultazione popolare. La scena ha suscitato discussioni sui social media, attirando l'attenzione di diversi utenti interessati alle reazioni politiche.

Maurizio Crozza nei panni di Antonio Tajani, leader di Forza Italia, alle prese con la disfatta referendaria sulla giustizia Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza nei panni di Antonio Tajani, l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, le conclusioni di Tajani dopo il Referendum Articoli correlati Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni sbotta dopo il ReferendumMaurizio Crozza torna a vestire i panni della premier Giorgia Meloni alle prese con un momento di forte nervosismo politico dopo la sconfitta del... Fratelli di Crozza, Tajani e il voto"Sì" come protezione dai pericoli giudiziariMaurizio Crozza torna nei panni di Antonio Tajani che paragona il Sì a una protezione dai pericoli giudiziari Nella nuova puntata di stagione di... Tutto quello che riguarda Fratelli di Crozza le conclusioni di... Temi più discussi: Fratelli di Crozza | Puntata 20 marzo 2026; Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 20 marzo; Referendum sulla giustizia, Crozza diventa Tajani: Con il sì niente sorprese tra capo e collo; Referendum sulla giustizia, la satira di Crozza-Tajani: Col Sì niente sorprese tra capo e collo. Fratelli di Crozza, la puntata del 27 marzo in diretta: tutte le imitazioniFratelli di Crozza diretta 27 marzo. Durante la serata si parla dei principali temi di attualità, a partire dal Referendum sulla Giustizia. maridacaterini.it Fratelli di Crozza, .la diretta del 20 marzo: tutte le imitazioni, dal ritorno di Antonio Razzi al deputato Aldo MattiaFratelli di Crozza diretta 20 marzo. Maurizio Crozza, durante la puntata, parla, con imitazioni e monologhi, dei temi di attualità. maridacaterini.it Cattiveria pura #CrozzaMeloni #FratelliDiCrozza x.com Il taglio delle accise, o quello che ne capite #FratelliDiCrozza - venerdì in prima serata sul @nove - facebook.com facebook