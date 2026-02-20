Bruno Gabrielli torna in campo a causa delle prossime elezioni del 24 e 25 maggio. Dopo anni di inattività, decide di candidarsi con Fratelli d’Italia, il partito che sostiene le sue idee politiche. La sua candidatura arriva dopo aver trascorso anni come consigliere comunale e dirigente locale. Gabrielli afferma di voler mettere a disposizione la sua esperienza per influenzare le decisioni del nuovo governo locale. La sua scelta di tornare in prima linea rappresenta un segnale forte nel panorama politico regionale. La campagna elettorale si avvicina rapidamente.

Il ritorno alle urne – del 24 e 25 maggio – segnerà il ritorno anche di un decano della politica se si considera, più che l’età anagrafica, il tempo speso a fare politica. Bruno Gabrielli di questo tempo ne ha collezionato tanto ed anzi è stato protagonista dell’ultima amministrazione, sia per le scelte impresse da assessore, sia per la sua fuoriuscita, caldeggiata da elementi della sua stessa maggioranza. Forzista dal 1999, diede il suo addio agli azzurri nel 2018. Nel frattempo c’era stata la candidatura a sindaco e alla camera dei deputati, nonché la nomina a presidente del consiglio comunale e ad assessore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno di Bruno Gabrielli: "Mi candido con Fratelli d’Italia"

