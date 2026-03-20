Maurizio Crozza interpreta Giorgia Meloni in un nuovo sketch in cui la leader del partito di centrodestra utilizza metodi moderni per convincere i giovani. Nel video, la Meloni appare mentre si rivolge a un pubblico di adolescenti, cercando di coinvolgerli con strumenti digitali e toni informali. L'imitazione mette in evidenza alcune delle strategie che la politica attuale impiega per comunicare con le nuove generazioni.

Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni che, per far passare il messaggio del Sì, prova a catturare l'attenzione dei giovani con l'intrattenimento Nella nuova puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Ma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni e i suoi metodi moderni per avvicinare i giovani

Articoli correlati

Fratelli di Crozza, Giorgia Meloni diventa “Giorgia Pitony”In attesa della nuova stagione di ‘ Fratelli di Crozza ‘, a partire da venerdì 6 marzo, ogni venerdì sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio...

Fratelli di Crozza, monologo sulla comunicazione politica moderna tra una sinistra tradizionale e una moderna Giorgia MeloniMaurizio Crozza riflette sulla comunicazione politica moderna, confrontando la sinistra tradizionale e antiquata, tra bandiere e comizi ripetitivi...

Fratelli, peccato che la Meloni non vada a Sanremo, perché io me la sono immaginata così…

Contenuti e approfondimenti su Fratelli di Crozza Giorgia Meloni e i...

Temi più discussi: Fratelli di Crozza | Puntata 13 marzo 2026; Ho fatto un video sul Referendum di 14 minuti, poi arriva sta Bartolozzi e mi oscura completamente, Crozza trasforma Meloni in strega cattiva alle prese con mele al sonnifero; Crozza sul caso dei bambini nel bosco: Salvini si vergogna da padre? Può farlo anche da ministro; Quella è una casetta con le porte di candito...i giudici non portavano via Hansel e Gretel: Salvini-Crozza e lo sproloquio sulla famiglia nel bosco.

Fratelli di Crozza stasera su Nove: anticipazioni e personaggi del 20 marzoStasera su NOVE e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna con Fratelli di Crozza. Tra nuovi personaggi, imitazioni e monologhi pungenti, la satira politica e sociale continua a conquistare i ... movieplayer.it

Crozza-Meloni diventa Giorgia Pitony: Dico cose che non si possono sentire ma mi dicono brava…Maurizio Crozza trasforma Meloni nella Tony Pitony della politica italiana nella nuova stagione di Fratelli di Crozza dal 6 marzo ... ilfattoquotidiano.it

“Tra capo e collo” #CrozzaTajani #FratelliDiCrozza - facebook.com facebook

1 like = 1 voto bellissimo #FratelliDiCrozza #CrozzaSchettini x.com