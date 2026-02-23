fratelli di crozza giorgia meloni diventa giorgia pitony

Giorgia Meloni si trasforma in “Giorgia Pitony” a causa di un'interpretazione satirica di Maurizio Crozza. L’attore scherza sulla politica italiana creando un personaggio che combina elementi della leader e della cultura pop. La trasformazione avviene nel contesto della nuova stagione di ‘Fratelli di Crozza’, che tornerà in onda da venerdì 6 marzo. La figura di “Giorgia Pitony” promette di suscitare reazioni tra il pubblico e i commentatori politici.

In attesa della nuova stagione di ‘ Fratelli di Crozza ‘, a partire da venerdì 6 marzo, ogni venerdì sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Giorgia Meloni in una versione inedita e surreale: nasce “ Giorgia Pitony “, la “Tony Pitony” della politica italiana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Meloni sul palco di Atreju accolta dal coro Giorgia Giorgia, lei: Grazie, siete meravigliosiDurante l'evento di Atreju, Giorgia Meloni è stata accolta con entusiasmo dal coro

Meloni sale sul palco di Atreju e lancia baci al pubblico che grida "Giorgia, Giorgia" – Il videoIl 15 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha partecipato all'evento di Atreju, salendo sul palco per un intervento.

TRAVAGLIO: L'IPOCRISIA DI GIORGIA MELONI NEI CONFRONTI DI CONTE #Travaglio #MarcoTravaglio #Politica

Giorgia Meloni interviene su X dopo la smentita di Carlo Conti in conferenza stampa riguardo una presunta partecipazione della premier al Festival di Sanremo. “Il FantaSanremo è un gioco divertente, le notizie dovrebbero restare nel mondo reale”, le parole. - facebook.com facebook

Giorgia Meloni ha finalmente smentito la sua partecipazione a Sanremo. Molto bene! Adesso la Presidente del Consiglio accetterà di venire in Parlamento a discutere di tasse e sicurezza Non la vediamo da mesi. E sappiamo tutto ciò che pensa sul comico P x.com