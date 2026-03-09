Bisseck torna sul KO col Milan | Se mi avessero detto che avremmo perso due derby per vincere lo scudetto avrei firmato Tanti club mi vogliono? Sono concentrato solo su una cosa

Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha commentato la sconfitta subita nel derby contro il Milan, affermando che se gli avessero offerto di perdere due derby per conquistare lo scudetto, avrebbe accettato senza esitazioni. Ha aggiunto di essere concentrato su un’unica cosa e ha menzionato che diversi club sono interessati a lui. Bisseck ha anche parlato del suo ritorno sul ko contro i rossoneri.

