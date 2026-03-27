In Francia, alcuni membri del movimento di centro-destra hanno espresso rammarico per aver partecipato a un minuto di silenzio in memoria di un giovane di orientamento politico opposto. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti e tensioni all’interno del panorama politico nazionale. La vicenda si è sviluppata in un clima di divisione tra le parti coinvolte, con commenti pubblici e dibattiti sui social media.

La morte dovrebbe annullare ogni differenza e ridare a tutti noi quella uguale dignità che abbiamo come esseri umani. Di fronte alla morte siamo tutti uguali. Non ci sono perciò omicidi politici condannabili e altri meno. È un elementare principio di civiltà e di cristiana pietà che però non sembra aver valore se ad essere colpito da mano assassina è un militante di destra. Il sottinteso, non sempre inconscio, è che in fondo quella orrenda fine se l’è cercata perché ha fatto proprie idee non ritenute conformi all’etica stabilita da centrali del potere che pretendono di essere esclusive. Questo dispositivo psicologico lo abbiamo visto.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francia, odio rosso: macronisti pentiti del minuto di silenzio per il giovane di destra

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