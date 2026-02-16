Caso Bastoni l’odio corre sui social | minacce di morte e silenzio dopo il rosso a Kalulu
Dopo la decisione di espellere Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sui social si scatenano insulti e minacce di morte contro Alessandro Bastoni. La tensione online cresce, mentre l’attaccamento ai toni violenti si fa sempre più evidente tra i tifosi. Alcuni utenti condividono immagini e commenti minacciosi, creando un clima di paura intorno al difensore nerazzurro.
Il post-partita di Inter-Juventus tracima dai confini del rettangolo di gioco per sfociare in una deriva inquietante che colpisce la sfera privata di Alessandro Bastoni. Quella che doveva essere la cronaca di un Derby d’Italia infuocato si è trasformata, per il difensore nerazzurro, in una “domenica infernale” segnata da un’ondata di odio social senza precedenti. Insulti e minacce di morte, estesi anche alla moglie Camilla e ai figli, hanno costretto il calciatore a blindare i propri profili digitali, trincerandosi nel silenzio della sua residenza bergamasca mentre il dibattito sull’episodio Kalulu continua a incendiare l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Como1907news.com
