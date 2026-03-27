Nella regione della Tuscia, un comitato locale si oppone alla diffusione di impianti fotovoltaici, affermando che le aziende hanno occupato vaste aree e ora si occupano anche del mercato del lavoro. Nel frattempo, in Iran, i costi dell’energia sono aumentati a causa delle sanzioni internazionali, comportando un rialzo delle bollette e influenzando i territori che hanno contribuito allo sviluppo del settore fotovoltaico, una fonte di energia rinnovabile che riduce la dipendenza dal petrolio estero.

Guerra in Iran, la bolletta sale insieme all'infrazione, anche in quei territori che hanno dato e stanno dando molto al fotovoltaico, risorsa in grado di alleviare il bisogno dal petrolio estero. È in questo scenario complicato che il comitato "No fotovoltaico selvaggio Montalto e Pescia" (No Wild Fer) alza la voce, mettendo a nudo un paradosso tutto locale: territori che producono energia su scala industriale, ma che non vedono ricadute economiche né occupazionali per chi ci vive. Una situazione che rischia di peggiorare con la fase del "repowering", ovvero l'ammodernamento degli impianti esistenti. La questione centrale sollevata dal comitato riguarda il mercato del lavoro legato alle rinnovabili. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Fotovoltaico nella Tuscia, il comitato No fer: "Hanno preso gli ettari e ora si prendono pure il lavoro"

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