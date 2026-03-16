Nella Bassa Valdera si stanno sviluppando centinaia di ettari di impianti fotovoltaici, suscitando un acceso dibattito tra le forze politiche locali. La questione riguarda principalmente le aree interessate e le modalità di realizzazione di questi progetti. La discussione è diventata protagonista nelle cronache della zona, con varie posizioni che si confrontano pubblicamente. La situazione ha portato a un confronto aperto tra le parti coinvolte.

Pontedera-Ponsacco, 16 marzo 2026 – La bassa Valdera rischia di trasformarsi in una “campagna degli specchi”. Dei 14 ettari di fotovoltaico nell’oasi I Poggini – comune di Casciana Terme Lari a due metri dal confine con Ponsacco – ormai si scrive e si polemizza da settimane con il comitato che, dopo aver preso atto che il Comune cascianese larigiano non ha “carte” per opporsi, sta valutando con il legale il ricoso al Tar. Tra Val di Cava e Il Romito di ettari di pannelli fotovoltaici ne sono previsti 150: 90 nel comune di Ponsacco, 60 in quello di Pontedera. Ora spunta un progetto anche a Camugliano. E la politica si infiamma, scaricandosi addosso colpe e responsabilità tra chi è dello stesso colore del governo e chi di quello della Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bassa Valdera campagna di specchi. Centinaia di ettari di fotovoltaico. E ora scoppia la polemica politica

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