Forza Italia Gasparri lascia e arriva Craxi | Marina Berlusconi soddisfatta per rinnovo classe dirigente

In seguito alla sconfitta al referendum e alle dimissioni dei leader nei principali partiti, anche Forza Italia ha subito cambiamenti nel suo vertice. Gasparri ha annunciato l’addio, mentre Craxi è stato nominato nuovo rappresentante. Marina Berlusconi ha espresso soddisfazione per il nuovo assetto della classe dirigente del partito, che si prepara a un rinnovamento interno.

L’aria di rinnovamento sta investendo l’intero Parlamento. Dopo la pesante sconfitta al referendum, gli scossoni in Fratelli d’Italia con le dimissioni ai vertici del governo, sono stati seguiti da quelli inForza Italia.Maurizio Gasparri, capogruppo degli azzurri in Senato,si è dimessoin seguito alla raccolta firme per chiedere la sua sostituzione. E la candidata che sembrava la favorita per quella poltrona, è stata confermata, ovveroStefania Craxi. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato“, ha riferito lo stesso senatore a distanza di qualche ora dalla battitura della notizia sulle... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Forza Italia, Gasparri lascia e arriva Craxi: Marina Berlusconi soddisfatta per rinnovo classe dirigente Articoli correlati Gasparri lascia, arriva Stefania Craxi. Marina Berlusconi: "Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente"In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Gasparri si dimette: "Decisione autonoma". Arriva Stefania Craxi. Il plauso di Marina Berlusconi: "Da tempo sostengo l'apertura della classe dirigente"In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Una selezione di notizie su Forza Italia Temi più discussi: Marina Berlusconi apre la resa dei conti dentro Forza Italia: fuori Gasparri e gli uomini di Tajani; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo; In Forza Italia cade la prima testa: Gasparri costretto a lasciare la presidenza dei senatori. Gasparri lascia la guida dei senatori di Forza Italia, al suo posto Stefania CraxiMaurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato, prende il suo posto Stefania Craxi. L'avvicendamento alla guida dei senatori di Forza Italia, con Stefania Craxi che ha sostituito ... ansa.it Tensione in Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo, cambia la guida al SenatoPer la successione prende quota il nome di Stefania Craxi. Attualmente è presidente della commissione Esteri a Palazzo Madama (foto dalla pagina Facebook di Gasparri) ... laprovinciadivarese.it È fatta! Maurizio Gasparri è stato ufficialmente sfiduciato dai senatori di Forza Italia e si è dimesso da capogruppo. Quattordici su venti. Quattordici senatori di Forza Italia su venti hanno firmato per cacciarlo. Tra i firmatari la ministra Casellati, il ministro Zangrill - facebook.com facebook Ringrazio Maurizio Gasparri per l’impegno profuso in questi anni alla guida dei senatori di @forza_italia. La sua dedizione e lealtà verso la nostra bandiera è un esempio che tutti dovrebbero seguire e apprezzare. A Stefania Craxi, neo Presidente del Gruppo x.com