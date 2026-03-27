Intensa nevicata giornata di ' passione' sulla E45 | mezzi pesanti intraversati e automobilisti bloccati

Una forte nevicata ha interessato la zona, causando numerosi disagi sulla E45. Durante la giornata, si sono verificati diversi incidenti con mezzi pesanti intraversati e veicoli rimasti bloccati, in particolare nelle aree di Bagno e Verghereto. La neve ha reso difficile il traffico e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza.

Nella giornata di giovedì la superstrada è stata 'paralizzata' a causa delle intense nevicate, nella zona di Bagno di Romagna e Verghereto Giovedì è stata una giornata difficile anche dal punto di vista della viabilità a causa della neve, in particolare lungo la E45 (a Bagno e Verghereto). I vigili del fuoco hanno fatto in provincia ben 85 interventi per il maltempo, principalmente per la rimozione di alberi caduti che ostruivano la circolazione e la messa in sicurezza di elementi pericolanti divelti dalle raffiche. Sulla fascia appenninica, nella zona di Verghereto e Bagno di Romagna, le squadre sono state impegnate nell'assistenza ad automobilisti e mezzi pesanti rimasti bloccati a causa della neve. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Intensa nevicata, giornata di 'passione' sulla E45: mezzi pesanti intraversati e automobilisti bloccati Articoli correlati Leggi anche: Statale ko, Lunigiana in tilt. La collina frana ancora. Mezzi pesanti bloccati: economia a rischio paralisi Ponte sulla Bure, disagi senza fine: "Costante transito di mezzi pesanti"Sul ponte nulla di nuovo, le istituzioni competenti non danno risposte e la gente del Pontenuovo continua a soffrire i soliti disagi: costante... Altri aggiornamenti su Intensa nevicata Temi più discussi: Intensa nevicata, giornata di 'passione' sulla E45: mezzi pesanti intraversati e automobilisti bloccati; Neve effimera; Intensa nevicata in Appennino, viabilità critica. Scuole chiuse a Serramazzoni; Violento colpo di coda dell'inverno, bufera di neve sul Muraglione. Alberi caduti, la mappa dei disagi nel territorio. Bielmonte isolata: troppa neve sulle stradeGià nella giornata di ieri, sabato 14 marzo, i gestori degli impianti di risalita avevano deciso di fermare tutto per la nevicata intensa. E oggi la stazione di Bielmonte si ritrova di fatto isolata: ... laprovinciadibiella.it Intensa nevicata. Piste in funzione. Disagi sulle stradeLa stagione sciistica sul Monte Amiata è partita ieri a Prato delle Macinaie, dove oltre alla neve artificiale già presente, una discreta nevicata mattutina ha imbiancato il cono vulcanico e i paesi a ... lanazione.it Intensa nevicata in Appennino, viabilità critica. Scuole chiuse a Serramazzoni. La situazione https://cityne.ws/eFLXx - facebook.com facebook