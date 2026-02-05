Questa mattina la neve ha ricoperto il Passo delle Radici, dove i mezzi sono già in azione per mantenere le strade percorribili. La neve, caduta tutta nella notte tra martedì e mercoledì, ha raggiunto circa 30 centimetri. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le nevicate continuano nelle zone più alte dell’Appennino modenese e a Frassinoro.

Sono caduti circa 30 centimetri di neve nella notte tra martedì e mercoledì in appennino, in particolare nella zona del Passo delle Radici, mentre sono in corso nevicate a Frassinoro e sulle zone maggiormente in quota dell’appennino modenese. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro con i mezzi spartineve e per il monitoraggio della rete viaria, che in questi giorni è stata anche oggetto di salatura nelle zone maggiormente esposte al rischio di gelate notturne. Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forte nevicata a Passo delle Radici. Mezzi in azione, strade monitorate

