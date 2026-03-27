Formula1 prove libere Giappone | sorpresa McLaren rallentano le Ferrari

La sessione di prove libere del Gran Premio in Giappone ha visto la McLaren ottenere risultati sorprendenti, mentre le Ferrari hanno registrato tempi più lenti rispetto alle aspettative. La McLaren si è distinta tra i team presenti, mentre le vetture di Maranello hanno rallentato nel confronto diretto con gli altri concorrenti in pista. La giornata ha mostrato le prime indicazioni sui possibili sviluppi della gara.

La Formula 1 riparte dal Giappone: le prove libere hanno messo in evidenza una grande McLaren. Le Ferrari non brillano Le premesse sono ottime per la stagione della Ferrari, visto che nei primi GP i punti sono arrivati, la macchina ha mostrato ottime performance e si è scontrata solo con una Mercedes straordinaria, a tratti imbattibile. Le cose, però, potrebbero andare in maniera un po’ diversa in Giappone. Infatti, non si è vista una Ferrari straordinaria nelle libere, anzi c’è stato qualche problema di troppo soprattutto rispetto alle precedenti uscire. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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