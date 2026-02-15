Napoli-Roma le formazioni ufficiali | la decisione di Conte su Politano
Napoli e Roma scendono in campo questa sera per il posticipo di domenica, dopo che Antonio Conte ha deciso di schierare Politano titolare. La partita si gioca in un momento di grande tensione, con i tifosi che attendono una vittoria per rafforzare la posizione in classifica. La scelta dell’allenatore partenopeo ha sorpreso molti, considerando le recenti prestazioni dell’attaccante. La sfida si svolge in un weekend segnato da polemiche e risultati sorprendenti, tra cui la vittoria dell’Inter contro la Juventus.
Napoli e Roma saranno in campo per il posticipo della domenica. Una partita che metterà in palio tre punti molto importanti e che va inserendosi in un weekend caldissimo visto quanto accaduto durante la sfida di ieri sera tra Inter e Juventus. Napoli-Roma, le formazioni ufficiali. Sono state diramate proprio in questi minuti le formazioni ufficiali scelte da Conte e Gasperini per il match in programma stasera. Conte lancia Politano dal primo minuto completando trequarti con Vergara alle spalle di Hojlund. Gasperini, invece, schiera dall’inizio Zaragoza, mentre Soulé e Pellegrini saranno i titolari alle spalle di Malen. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Genoa-Napoli, le probabili formazioni: la decisione di Conte su Alisson e Giovane
Antonio Conte ha deciso di schierare la squadra senza troppe novità per la sfida contro il Genoa.
Roma–Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e ConteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Napoli-Roma: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), calendario e classifica Serie A; Napoli-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Napoli-Roma: le probabili formazioni di Conte e Gasperini.
Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: out McTominay, Dybala e Soulè. Esordio dal 1' per ZaragozaIl Napoli per dimenticare la sconfitta ai rigori contro il Como e l'eliminazione dalla Coppa Italia. E per ottenere dopo tanto tempo la terza vittoria. tuttomercatoweb.com
Napoli – Roma: ecco le formazioni ufficialie dove seguire in diretta TV e streaming la sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A Il ‘main event’ domenicale di una pazzesca giornata di Serie A inaugurata da Inter – Juventus sarà i ... generationsport.it
Napoli-Roma, l’arrivo del pullman degli azzurri. Di Nico Bastone #ilmattino #napoliroma #seriea facebook
FOTO SHOW NM - Napoli-Roma, il nostro focus da bordocampo x.com