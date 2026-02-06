Poste Italiane avviati i lavori del progetto Polis nell' ufficio di San Sossio Baronia

Questa mattina sono iniziati i lavori di rinnovamento all’ufficio postale di San Sossio Baronia. Poste Italiane sta investendo nell’ammodernamento dell’ufficio per offrire servizi più veloci e un’accoglienza migliore ai cittadini. I lavori, che fanno parte del progetto Polis, mirano a semplificare le operazioni e migliorare l’esperienza di chi si rivolge allo sportello. Nei prossimi giorni, l’ufficio sarà interessato a interventi che renderanno più efficiente e moderno il servizio postale locale.

Presso l'ufficio postale di San Sossio Baronia sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l'ufficio di Flumeri, in via Roma, 35, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

