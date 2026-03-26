Bergamo la lettera della prof accoltellata | Quel ragazzo nel suo profondo forse non sa neppure perché

Una docente di tredici anni è stata accoltellata ieri, mercoledì 25 marzo, da uno studente di terza media in provincia di Bergamo. Una sopravvissuta, che ha riportato ferite, ha scritto una lettera in cui ha affermato che il ragazzo, nel suo profondo, forse non conosceva nemmeno le ragioni del suo gesto. L'episodio si è verificato in un istituto scolastico della zona.

Una sopravvissuta, Chiara Mocci, la professoressa accoltellata ieri, mercoledì 25 marzo, da un suo alunno di terza media a Trescore, in provincia di Bergamo. Ha rischiato di morire a causa delle ferite. Ma si è salvata, sta meglio ed è fuori pericolo. E ora, il giorno successivo a quell'insensato orrore, dopo essere stata trasferita dalla Terapia intensiva ai reparti dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, ha scelto di parlare. Lo ha fatto con una lettera aperta, diffusa tramite il suo avvocato, Angelo Lino Murtas. Una lettera di cui vi proponiamo il contenuto integralmente. A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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