Il governo e l’Associazione Nazionale dei Comuni stanno portando avanti un confronto sul tema dell’obbligo di accantonamento del Fondo Anticipazioni di Liquidità destinato agli enti locali in dissesto finanziario. La discussione si concentra sulla ricerca di una soluzione condivisa riguardo a questa misura, che coinvolge direttamente le amministrazioni comunali interessate.

Continua il dialogo tra il governo e l’Anci sulla questione dell’obbligo di accantonamento del Fondo Anticipazioni di Liquidità (Fal) per gli enti locali in dissesto finanziario. L’interlocuzione tra l’Esecutivo e l’associazione che raggruppa i Comuni, presieduta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è continua e si spera di arrivare a una soluzione, auspicata soprattutto da Fratelli d’Italia. Le richieste dei Comuni. Il senatore di FdI, Fausto Orsomarso, si è impegnato direttamente per trovare una soluzione. Manfredi nei giorni scorsi ha dichiarato che, “l’impatto sui Comuni, in assenza di proroga, costituirebbe un peso insopportabile, a maggior ragione visto che molti degli enti in dissesto hanno acquisito in tempi ormai lontani quote significative di liquidità finalizzata al pagamento di debiti commerciali pregressi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fondo anticipazioni di liquidità e Comuni in dissesto, prosegue il dialogo tra il governo e l’Anci per arrivare a una soluzione

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