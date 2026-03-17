Il Mef pronto a venire incontro ai comuni in dissesto sul Fondo di anticipazione liquidità

Il Ministero dell’Economia e Finanze si prepara ad intervenire a favore dei comuni in dissesto o in regime di riequilibrio finanziario, offrendo supporto tramite il Fondo di anticipazione delle liquidità. La misura mira a garantire ai comuni in difficoltà strumenti per gestire meglio la loro situazione finanziaria e assicurare la continuità dei servizi essenziali. La decisione riguarda specificamente il settore delle finanze pubbliche locali.

Il Ministero per l’Economia e Finanze è pronto a venire incontro ai comuni in dissesto o in regime di riequilibrio finanziario sul Fondo di anticipazione delle liquidità. I tecnici del ministero hanno raccolto anche le istanze dell’Anci, l’associazione dei comuni. E su questo si concentra l’impegno di Fratelli d’Italia attraverso il senator Fausto Orsomarso. Il Fal. Il fondo di anticipazione liquidità è la somma che lo Stato ha anticipato ai comuni per ripianare i debiti del dissesto e che viene restituita ogni anno. Le novità introdotte dalla legge finanziaria imporrebbero un rientro diverso da parte dei comuni già in regime di dissesto ma da via XX Settembre sono pronti a recepire le esigenze die comuni che hanno avviato il piano di risanamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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