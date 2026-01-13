Fonderie Pisano il grido d’allarme dei lavoratori | sos a Comune e Prefettura

Fonderie Pisano ha lanciato un appello alle istituzioni locali, chiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e il futuro dello stabilimento. È previsto un nuovo incontro con il consorzio ASI e la partecipazione della Prefettura di Salerno, durante il quale verranno esaminate le condizioni dei terreni e le possibili soluzioni. La questione rimane centrale per la tutela dei lavoratori e lo sviluppo dell’area industriale.

Ci sarà presso un nuovo incontro con il consorzio ASI per una verifica dei terreni con la partecipazione anche della prefettura di Salerno. E' quanto ha assicurato il Comune di Salerno, rappresentato dal sindaco Vincenzo Napoli, dal presidente della Commissione ambiente Arturo Iannelli e l'assessore alle politiche ambientali, Massimiliano Natella, incontrando ieri i lavoratori delle Fonderie Pisano. Il confronto con i lavoratori si è svolta la presenza anche dei rappresentanti sindacali della Fiom Cgil e della rappresentanza sindacale dei lavoratori ed era stato richiesto dopo che si era sparsa la voce che l'attività produttiva venisse trasferita a Foggia.

