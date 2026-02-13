Fonderie Pisano i comitati incontrano l' Asl | Sì alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi

Fonderie Pisano, il rischio di inquinamento spaventa i cittadini. Questa mattina, i comitati hanno incontrato l’Asl di via Nizza per chiedere maggiori garanzie. Durante l’incontro, hanno ottenuto il via libera alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi. Il direttore generale Gennaro Sosto ha ascoltato le preoccupazioni, promettendo attenzione alle voci della comunità. Un passo importante, ma la tensione resta alta tra chi teme danni alla salute.

Inoltre la settimana prossima si terrà l'incontro con il commissario straordinario del Comune di Salerno Vincenzo Panico Questa mattina, presso la sede dell’Asl di via Nizza, si è svolto l’incontro tra il Comitato Salute e Vita, l’associazione Medicina Democratica e il direttore generale dell’Asl Gennaro Sosto. All’incontro hanno partecipato il presidente del Comitato Lorenzo Forte, l’avvocato Franco Massimo Lanocita, l’ingegnere Salvatore Milione e il dottore Paolo Fierro vicepresidente dell’associazione Medicina Democratica. I partecipanti sottolineano, in una nota, “il cambio di passo dell’Ente rispetto al passato che ha preso degli impegni ben precisi: partecipazione alla Conferenza dei Servizi del 18 febbraio, massima collaborazione nel monitoraggio sanitario della popolazione della Valle Dell’Irno”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su fonderie pisano

Il 14 gennaio si terrà la conferenza dei servizi riguardante le Fonderie Pisano, come annunciato da Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno.

Mercoledì mattina, davanti alla sede dell’Asl di Salerno, un gruppo di cittadini si è radunato in presidio.

Ultime notizie su fonderie pisano

Argomenti discussi: Fonderie Pisano, la protesta dei comitati: Il silenzio dell'Asl è scelta politica contro la cittadinanza; Fonderie Pisano, la protesta dei comitati: 'Il silenzio dell'Asl è scelta politica contro la cittadinanza'; Fonderie Pisano, rinviato per maltempo il sit in dei comitati: Asl e Comune diano un segnale; Fonderie Pisano, rinviato per maltempo il sit in dei comitati: 'Asl e Comune diano un segnale'.

Fonderie Pisano, la protesta dei comitati: Il silenzio dell'Asl è scelta politica contro la cittadinanzaIn programma un sit in del Comitato Salute e Vita e Medicina Democratica nella mattinata di mercoledì 11 febbraio ... salernotoday.it

Fonderie Pisano, Salute e Vita chiede incontro a Commissarioriceviamo e pubblichiamo L’Associazione Salute e Vita e l’Associazione Medicina Democratica, che da anni si battono per ristabilire il diritto alla salut ... gazzettadisalerno.it

Fonderie Pisano, associazioni ambientaliste: "Incontro ad horas col commissario " - facebook.com facebook

LAVORATORI FONDERIE PISANO: “IL FUTURO O QUI O NIENTE” GUARDA IL VIDEO x.com