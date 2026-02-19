Martine Diop Bullo Maria del Carnevale 2026 si racconta | Un onore rappresentare Venezia | VIDEO

Martine Diop Bullo ha ottenuto il titolo di Maria del Carnevale 2026, una vittoria che le apre nuove opportunità nel mondo delle tradizioni veneziane. La sua incoronazione si è svolta l’altro giorno, al termine di una cerimonia emozionante che si svolge ogni anno nel cuore di Venezia. La giovane, originaria della città, ha dichiarato di sentirsi orgogliosa di rappresentare le maschere e le tradizioni della città. La celebrazione si è svolta davanti a un pubblico di appassionati e turisti. La prossima edizione si avvicina, lasciando tutti in attesa di nuovi eventi.

Martine è nata nel 2007 a Mestre, studia Digital Management e parla fluentemente inglese, spagnolo e cinese. La danza e i viaggi sono le sue grandi passioni Martine Diop Bullo è la Maria del Carnevale 2026: l'incoronazione è avvenuta lo scorso lunedì, al termine della rievocazione storica riportata in auge da Bruno Tosi nel 1999 e giunta quest’anno alla sua 28esima edizione. «Mi sono iscritta al concorso da sola per provare delle emozioni legate alla mia città. Mia mamma e mia nonna mi hanno sostenuta fin da subito e saranno loro le prime che chiamerò per condividere questa gioia. Ringrazio tutte le mie compagne di viaggio e chi ci ha aiutate in questo percorso» ha dichiarato Martine a margine della premiazione.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Martine Diop Bullo eletta Maria del Carnevale 2026: oggi la presentazione a San Marco | VIDEOMartine Diop Bullo ha conquistato il titolo di Maria del Carnevale 2026 dopo aver ricevuto il riconoscimento durante la Cena di Gala al Teatro La Fenice di Venezia, conclusa ieri sera.

La Maria vincitrice del Carnevale 2026 è Martine Diop BulloMartine Diop Bullo, 18enne di Mestre, ha vinto il titolo di Maria del Carnevale di Venezia 2026, dopo essere stata scelta durante la serata di gala alle Sale Apollinee del teatro La Fenice lunedì 16 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.