Accendere il braciere è un grande onore Rappresentare l’Italia è sempre speciale

L’atto di accendere il braciere in piazza Malatesta rappresenta un momento simbolico di tradizione e identità. Quest’anno, sarà Nicole Piomboni, giovane pallavolista riminese, a portare avanti questo gesto, sottolineando il valore dello sport e dell’impegno locale. Un’occasione per celebrare con sobrietà e rispetto le radici della nostra comunità, attraverso un gesto che unisce storia, cultura e giovani talenti.

Ad accendere il braciere in piazza Malatesta sarà Nicole Piomboni, riminese doc, giovane pallavolista che rappresenta già un'eccellenza assoluta dello sport cittadino. Per lei, 20enne quest'anno a Macerata in A1, un oro con l'Italia Under 21 ai Mondiali di categoria che si sono svolti ad agosto in Indonesia. Una carriera in crescita e già ad altissimi livelli. Nicole, com'è nata la possibilità di essere l'atleta che avrebbe acceso il braciere a Rimini? "Tornata dal Mondiale, nei giorni di riposo che ho passato a Rimini, sono stata contattata dal Comune e dall'assessore allo sport Lari. Ho avuto l'opportunità di raccontare la mia esperienza, le mie emozioni, il percorso in Nazionale.

