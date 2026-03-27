Flotilla per Cuba scattano i primi fermi | cosa succede

Sono stati eseguiti i primi fermi tra gli esponenti italiani coinvolti nella Flotilla per Cuba. Tra loro figura una delle partecipanti alla spedizione aerea, considerata meno rischiosa e più formale rispetto alle altre attività del gruppo. La situazione si sta sviluppando con l’intervento delle autorità, mentre proseguono le indagini sui dettagli dell’operazione.

Gli esponenti italiani della Flotilla di Cuba, tra cui Ilaria Salis, hanno fatto parte della spedizione aerea, quella più “ signorile ” e meno rischiosa, nonché inutile per il senso che dovrebbe avere questo convoglio. Difatti sono atterrati comodamente a L’Avana e da lì sono ripartiti in aereo. Una spedizione che ha alimentato polemiche anche tra i cubani per il comportamento degli attivisti. Solo una parte degli esponenti della Flotilla ha fatto ciò che era stato annunciato, ossia arrivare sull’isola in barca, con tutti i rischi del caso, per “rompere” l’embargo americano. E, infatti, una parte degli attivisti è stata fermata negli aeroporti di ripartenza a Panama e Miami. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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