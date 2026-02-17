Cuba fiera del sigaro annullata per la crisi energetica Cosa succede e perché centra Trump

La fiera del sigaro di Cuba, prevista per la fine di febbraio, è stata cancellata a causa della grave crisi energetica che colpisce il Paese. La mancanza di energia ha reso impossibile organizzare l’evento, che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo. La decisione si lega anche alle tensioni con gli Stati Uniti, in particolare alle restrizioni imposte dall’amministrazione Trump, che hanno complicato ulteriormente la situazione.

Cuba deve rinunciare alla fiera del sigaro, che avrebbe dovuto tenersi l’ultima settimana di febbraio. Il motivo? Il blackout e le gravi carenze di carburante causate dall’ embargo petrolifero degli Stati Uniti. L’iconico evento è stato rinviato (a data da destinarsi) per “preservarne l’elevato standard di qualità”, ha affermato Habanos S.A, una joint venture tra la società statale Cubatabaco e l’azienda internazionale Altadis, che detiene il monopolio mondiale sulla vendita dei sigari cubani. Cos’è l’Habanos Festival, la fiera del sigaro. Durante l’ Habanos Festival si riuniscono appassionati e distributori di sigari di tutto il mondo, pronti a visitare le piantagioni di tabacco, partecipare alle aste e assistere alle ultime novità in fatto di artigianato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

