Questa mattina l’Appennino Parmense si è coperto di neve. In diverse località, tra Lagdei, Lago Santo, Bardi, Bore, Valditacca, Borgotaro e Berceto, i fiocchi sono scesi senza sosta. La neve ha cambiato volto alle montagne e alle colline, attirando appassionati e locali che hanno preso d’assalto i paesaggi imbiancati.

Nella mattinata di mercoledì 4 febbraio l'Appennino Parmense è stato imbiancato dalla neve. I fiocchi bianchi sono scesi in diverse località, da Lagdei al Lago Santo, Bardi, Bore, Valditacca a Borgotaro e Berceto e diverse altri luoghi di collina e montagna. Il borgo di Berceto è stato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Appennino Imbiancato

Questa mattina sull’Appennino si è abbattuta una forte nevicata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Appennino Imbiancato

Argomenti discussi: Monte Amiata sommerso da 50 cm di neve: immagini mozzafiato dall’Appennino imbiancato; Appennino imbiancato: la nevicata a Berceto; Copiosa nevicata a Cortina, le immagini dal centro cittadino; Nuova nevicata in Oltrepo: imbiancato il passo del Brallo.

Nevicata sull’Appennino, quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata. Sale il livello dei fiumi in ToscanaProsegue l’allerta meteo gialla in Toscana, diversi fiumi e torrenti hanno raggiunto il primo livello di guardia ... lanazione.it

Torna la dama bianca: c’è la neve sull’Appennino toscano, le foto e la situazioneLa perturbazione che attraversa la Toscana porta fiocchi bianchi intorno ai 1300 metri. Un bel weekend di sci per gli appassionati nelle principali stazioni toscane. Le autorità raccomandano prudenza ... lanazione.it

Italia nel mirino del maltempo! Al Nord sono previste diverse nevicate. Tra sabato e domenica i fiocchi si spingeranno fino a bassa quota all’angolo nord-occidentale, con chance di neve anche su Cuneo Appennino settentrionale imbiancato! - facebook.com facebook