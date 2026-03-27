A Firenze, due giovani tunisini sono stati arrestati con l’accusa di aver rapinato con una sprangata un turista americano in via della Spada. Le forze dell’ordine hanno identificato i sospetti attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. La vittima, colpita durante l’episodio, si trova ancora in ospedale.

Due fermi per rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione a Firenze. I due cittadini tunisini, di 23 anni e 20 anni, sono stati individuati e fermati dopo un’aggressione avvenuta nella notte del 20 marzo ai danni di un turista americano di 22 anni, colpito alla testa con un tubo metallico e derubato di portafogli e cellulare. L’identificazione è stata resa possibile grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona. Le indagini e il fermo dei sospettati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura fiorentina ha avviato immediatamente le indagini dopo la violenta rapina avvenuta in via della Spada. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, turista americano preso a sprangate in via della Spada: fermati due giovani

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