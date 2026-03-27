Firenze rapina a sprangate | arrestati due tunisini

A Firenze, due uomini tunisini sono stati arrestati dopo aver rapinato un turista. I fermati avvicinavano la vittima e lo colpivano più volte alla testa con un tubo. La rapina si è verificata nel centro della città e ha coinvolto un uomo straniero che si trovava in zona. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno catturato i due sospetti poco dopo.

La polizia di Stato ha eseguito il fermo di due cittadini tunisini, di 23 e 20 anni, gravemente indiziati, in concorso, dei reati di rapina aggravata, lesioni personali gravi aggravate e ricettazione L’episodio risale alla notte di venerdì 20 marzo in via della Spada: i due avrebbero avvicinato un turista statunitense di 22 anni e, dopo averlo colpito ripetutamente alla testa con un tubo metallico raccolto in un cantiere di zona, gli avrebbero sottratto portafoglio e telefono cellulare. Il giovane, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico e risulta tuttora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera di Careggi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Firenze, rapina a sprangate: arrestati due tunisini Articoli correlati Roma, rapina con coltello e cocci di bottiglia: arrestati 5 tunisiniRapinarono due connazionali lo scorso aprile a Roma aggredendoli con un coltello e cocci di bottiglia. Violenta rapina a Firenze, turista preso a sprangateDue soggetti lo hanno colpito alla testa con una spranga metallica dopo che lui aveva rifiutato di consegnare portafoglio. Aggiornamenti e notizie su Firenze rapina a sprangate arrestati... Temi più discussi: Firenze violenta, turista preso a sprangate in centro per una rapina; Preso a sprangate per rapina in centro a Firenze; Giovane preso a sprangate, in carcere i due rapinatori. Il 22enne operato a Careggi; Turista aggredito, preso a sprangate in centro a Firenze per rapina. Firenze, turista americano preso a sprangate: due fermiDue tunisini di 23 e 20 anni sono stati rintracciati dalla polizia e sottoposti a fermo con l’accusa di aver aggredito in strada a Firenze un turista americano di 21 anni. Dovranno rispondere di conco ... tg24.sky.it Giovane preso a sprangate, in carcere i due rapinatori. Il 22enne operato a CareggiTurista americano ricoverato in Neurochirurgia. La polizia ha rintracciato i due responsabili in una baracca all’Osmannoro ... msn.com PROSSIMA FERMATA: MATCHDAY Il viaggio di @frecciarossaofficial ha portato questa volta @diariodellafoodlover a Firenze per il match @ilbisontevolleyfirenze vs @hrvolley. Come sarà andata Scoprilo nel suo vlog #iLoveVolley #LVF #powered - facebook.com facebook Ursula Andress, ritrovato il patrimonio rubato: una truffa da 20 milioni finita a Firenze x.com