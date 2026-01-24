A Roma, cinque cittadini tunisini sono stati arrestati dopo aver rapinato due persone usando un coltello e cocci di bottiglia. Le vittime sono state derubate di una catenina d'oro e 500 euro e sono rimaste ferite durante l'aggressione. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei responsabili, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Rapinarono due connazionali lo scorso aprile a Roma aggredendoli con un coltello e cocci di bottiglia. Per questo cinque cittadini tunisini sono stati arrestati dalla polizia, al termine di un’indagine coordinata dal Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura. Le vittime, il 17 aprile scorso, furono rapinate di una catenina d’oro e 500 euro e ferite con un’arma da taglio e con cocci di bottiglia in via Manin. A quanto ricostruito furono anche inseguite fino alla fermata della metro Carlo Alberto. A dare l’allarme al 112 un passante. All’arrivo di una pattuglia del commissariato Esquilino, i due fornirono agli agenti i primi elementi utili a intercettare in pochi istanti uno degli aggressori, che è stato arrestato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, rapina con coltello e cocci di bottiglia: arrestati 5 tunisini

